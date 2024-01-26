Dolar günü 30,31 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,2790 30,2800 30,3090 30,3100 Avro 32,8650 32,8660 32,9850 32,9860 Sterlin 38,3970 38,5140 38,5650 38,6820 İsviçre Frangı 34,8890 35,0640 35,0650 35,2400 ANKARA ABD Doları 30,2490 30,3290 30,2790 30,3590 Avro 32,8250 32,9050 32,9450 33,0250 Sterlin 38,3370 38,5470 38,5050 38,7150