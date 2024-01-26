Dolar günü 30,31 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 30,31 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 17:30, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 17:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,2790
|30,2800
|30,3090
|30,3100
|Avro
|32,8650
|32,8660
|32,9850
|32,9860
|Sterlin
|38,3970
|38,5140
|38,5650
|38,6820
|İsviçre Frangı
|34,8890
|35,0640
|35,0650
|35,2400
|ANKARA
|ABD Doları
|30,2490
|30,3290
|30,2790
|30,3590
|Avro
|32,8250
|32,9050
|32,9450
|33,0250
|Sterlin
|38,3370
|38,5470
|38,5050
|38,7150