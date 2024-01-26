Emekliye öncelik ve ayrıcalık tanıyan projeler hayata geçirilecek

Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı
Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı
Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Kastamonu'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Kastamonu'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
Yeni Şafak: Faiz artışında sona gelindi
Yeni Şafak: Faiz artışında sona gelindi
TRT Şampiyonlar Ligi için 100 milyon avro teklif verdi mi? Açıklama geldi
TRT Şampiyonlar Ligi için 100 milyon avro teklif verdi mi? Açıklama geldi
Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
İlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda yemek yediği fotoğrafı paylaştı
İlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda yemek yediği fotoğrafı paylaştı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Bayraktar: Doğal gaz ve elektrikte fiyat artışı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Doğal gaz ve elektrikte fiyat artışı öngörmüyoruz
Otomobil fiyatları bir ayda yüzde 5 düştü
Otomobil fiyatları bir ayda yüzde 5 düştü
Faiz kararının ardından kredi kartı faizleri ne olacak?
Faiz kararının ardından kredi kartı faizleri ne olacak?
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam ne zaman yansıyacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam ne zaman yansıyacak?
Bakan Tunç: Anayasamız protez anayasaya dönüşmüş durumda
Bakan Tunç: Anayasamız protez anayasaya dönüşmüş durumda
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Polis memurunun yazdığı film senaryosuna uluslararası ödül
Polis memurunun yazdığı film senaryosuna uluslararası ödül
Dolar ve avro tarihi seviyelerde
Dolar ve avro tarihi seviyelerde
Kira gelirleri mercek altında: 2 milyon konut kontrol edilecek
Kira gelirleri mercek altında: 2 milyon konut kontrol edilecek
MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu
MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu
En düşük emekli aylığına ilişkin madde kabul edildi
En düşük emekli aylığına ilişkin madde kabul edildi
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalacak mı?
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalacak mı?
Hakaret avcılarına düzenleme geliyor
Hakaret avcılarına düzenleme geliyor
Emekli zammının perde arkası: Erdoğan sokağın sesini dinledi
Emekli zammının perde arkası: Erdoğan sokağın sesini dinledi
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yaşam

Emekliye öncelik ve ayrıcalık tanıyan projeler hayata geçirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiği bu yıl emeklilere yönelik önemli çalışmalar hayata geçirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 11:12, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 11:28
Yazdır
Emekliye öncelik ve ayrıcalık tanıyan projeler hayata geçirilecek

AA muhabirinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca TBMM'ye sunulan bilgi notundan yaptığı derlemeye göre, Emekliler Yılı kapsamında emekliye öncelik ve ayrıcalık tanıyan projeler gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda emeklilere yönelik ekonomik ve sosyal destek hizmetlerinin, refah düzeylerini artırıcı ve sosyal devlet anlayışını hissettirici olumlu düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

2024 yılı boyunca emeklilere yönelik çalışmalar, projeler ve programlar tanıtılarak tek tek hayata geçirilecek ve bu projeler daha sonra da süreklilik arz edecek.

Proje kapsamında emeklilerin sosyal hakları daha da genişletilecek, daha güvende ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlayacak adımlar atılacak. Sağlık, eğitim, kültür ve daha birçok alanda emeklilere avantaj sağlayacak yeni hizmetler sunulacak.

Emeklilere özel tasarlanmış hizmetler sunularak yaşam kaliteleri artırılacak. Sağlık hizmetlerinden kültürel etkinliklere, ulaşımdan sosyal imkanlara kadar geniş bir yelpazede emeklilere yönelik avantajlar sağlanacak. Emeklilerin görüş ve taleplerine önem verilerek karar alma süreçlerine dahil edecek projeler gerçekleştirilecek.

Emeklilerin tecrübelerinden faydalanılarak daha etkili ve sürdürülebilir çözümler üretilecek.

"Emekli buluşmaları" ile sosyal etkileşim sağlanacak

Program kapsamında kamu kurumlarıyla, bankalarla, özel sektörle protokoller yapılacak. Emeklilere birçok hizmette öncelik, ayrıcalık, indirim gibi imkanlar sağlanacak.

Emeklilere sunulacak sosyal aktivite imkanları kişilerin emeklilik dönemlerini daha aktif, sağlıklı ve sosyal bir şekilde sürdürmelerine katkı getirecek.

Emeklilerin topluma katılma hakkı çerçevesinde "emekli buluşmaları" gerçekleştirilerek, emekliler arasında sosyal etkileşim ve sosyal bir ağ oluşturulması sağlanacak. Emekli buluşmalarına çalışma yaşamındaki gençlerin katılımı sağlanarak emeklilerin tecrübe aktarımlarında bulunmasına vesile olunacak.

İşe yeni başlayanlar ile mesleki ve teknik alanlarda işbaşı eğitim gören kişilere yönelik emeklilerin danışman olarak yer alabilmelerini sağlayacak bir emekli havuzu oluşturulacak ve bazı sektörlerde pilot uygulama başlatılacak.

Farklı meslek grubundaki emeklilerin yaşam boyu kariyer anlayışı ile mesleki bilgi ve tecrübelerini aktarabilecekleri dijital bir platform oluşturulacak. Bu platformdan meslek seçme aşamasında olan ve mesleğe yeni başlayan gençlerin yararlanması, emeklilerin deneyimlerini paylaşmasına imkan verilmesi hedefleniyor.

Ülkenin farklı bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş zanaatların yaşatılması ve bunların gelecek nesillere aktarılması için öğretmeye yönelik organizasyon ve programlar düzenlenecek. Gençlerin bu zanaatları yaşatabilmeleri için desteklenmesi de sağlanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber