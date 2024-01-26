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Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 2023'te yaklaşık 1 milyon arttı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar:- "Bu yıl trafiğe 2 milyonun üzerinde motosikletin kaydının yapılacağını tahmin ediyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 11:42, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 11:43
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Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 2023'te yaklaşık 1 milyon arttı

Bireysel kullanımın yanı sıra restoran, hazır gıda ve alışveriş hizmetleri gibi alanlarda da yararlanılmak üzere trafiğe kaydettirilen motosikletlerin sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre 937 bin 482 adet artarak 5 milyon 79 bin 396'ya ulaştı.

Motosiklet, artan kurye hizmetleri, zaman ve yakıt ile park yeri açısından sağladığı kolaylıklar sebebiyle son yıllarda ilginin giderek arttığı ulaşım araçlarından biri haline geldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 2019-2023 döneminde sürekli artış gösterdi.

Trafikteki motosiklet sayısı 2019'da 3 milyon 331 bin 326 iken 2020'de 3 milyon 512 bin 576'ya, 2021'de 3 milyon 744 bin 370'e, 2022'de 4 milyon 141 bin 914'e yükseldi. 2023'te ise yıllık bazda 937 bin 482 adet artarak 5 milyon 79 bin 396'ya çıktı.

- İstanbul ilk sırada

Trafiğe kayıtlı motosikletlerin illere göre dağılımına bakıldığında, İstanbul'un 641 bin 290 araçla ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ili 426 bin 590 motosikletle Antalya ve 390 bin 542 motosikletle İzmir takip etti.

Motosiklet sayısının en az olduğu iller ise 712 ile Ardahan, 945 ile Hakkari ve 1032 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti.

- "Motosiklet çok yönlü katma değer oluşturuyor"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yıllarda değişen ekonomik ve sosyal şartların etkisiyle Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de motosiklet kullanımının arttığını söyledi.

Türkiye'nin ekonomik göstergelerindeki gelişimin sektör açısından umut verici olduğunu dile getiren Uçar, şunları ifade etti:

"Özellikle büyük şehirlerde yaşanan trafik yoğunluğu, park problemleri, yükselen çevre koruma bilinci, öte yandan Avrupa ve dünya ortalamasının üzerinde gelişen online alışveriş hizmet sektörü, motosiklet kullanımını teşvik etmekte ve bir yönüyle de zorunlu kılmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, yerli ve yabancı motosiklet üreticilerinin adeta gözdesi haline gelen Türkiye piyasası, onlarca farklı iş kolunda istihdam artışıyla farklı ekonomik girdilere imkan sunan bir pazar haline gelecektir."

Uçar, motosikletin satış, servis, donanım, sigorta, turizm, seyahat başta olmak üzere bireysel ve kurumsal kullanıcılar açısından çok yönlü katma değer oluşturan bir "hayat arkadaşı" olduğunu söyledi.

Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi motosiklet kullanımının artacağını öngördüklerini kaydeden Uçar, "Bu yıl trafiğe 2 milyonun üzerinde motosikletin kaydının yapılacağını tahmin ediyoruz." dedi.

TÜİK verilerine göre 2019-2023 döneminde trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı ve bir önceki yıla göre artış (adet) şöyle:

Motosiklet sayısıBir önceki yıla göre artış (adet)
20193.331.326119.998
20203.512.576181.250
20213.744.370231.794
20224.141.914397.544
20235.079.396937.482

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