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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 21 Nisan'da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 11:51, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 11:53
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı

Bakanlık tarafından ilan edilen kılavuza göre, sınava resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler katılabilecek.

Sınava yönelik usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre başvurular, 13 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek. Sınavda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

Sınava katılacak 5, 6, 7, 8'inci ve hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olacak.

9, 10. ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak, 120 dakika süre verilecek.

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce Bakanlığın internet adresinden alınabilecek.

Sınav, 21 Nisan Pazar günü 10.00'da başlayacak, sonuçları 17 Mayıs'ta Bakanlığın internet adresinden ilan edilecek.

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak.

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