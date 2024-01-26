Eskişehir'de sahipsiz kediyi sopayla öldüren şüpheliye ev hapsi
Eskişehir'de sahipsiz bir kediyi paspas sopasıyla vurup öldürdüğü belirlenen şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 13:00, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 13:02
Odunpazarı ilçesinde sahipsiz kedinin öldürülmesiyle ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Olayın faili olduğu tespit edilen A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç'ye çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.