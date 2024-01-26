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Bakan Tekin velilere seslendi; Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilere seslenerek, "Çocuklarımıza okuyun diye sürekli tavsiye veriyoruz. Peki siz günde kaç saat okuyorsunuz, günde kaç saat okuyarak çocuğunuzla örnek oluyorsunuz? " dedi

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 14:15, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 16:00
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Bakan Tekin velilere seslendi; Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu Belediyesi'nin Telsiz Semt Konağı açılış programına katıldı. Bakan Tekin'e Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti.

"BİZ DÜNYADAN FARKLI YERDEYİZ"

Tekin, "Şöyle kabaca bir hesap yapalım zorunlu eğitim şu andaki bir çocuk yaklaşık ömrü 150 bin 160 bin saat civarında. Zorunlu eğitim çağında çocuklarımızı kaç saat okulda tutuyoruz? Yaklaşık 12 bin saat. Günün ortalama olarak yüzde onunu bile bizimle geçirmiyor. 24 saatin yaklaşık 2 buçuk saatini, 18 yaşına gelinceye kadar okulda geçiriyor. 2 buçuk saatinin dışındaki zamanını başka yerlerde geçiriyor. Toplum bizden şunu istiyor. Çocuğu gününün yaklaşık yüzde onunu sizinle geçirsin ama siz onu her şekilde eğitin. Biz çocuklarımızı yaklaşık 12bin saat okulda tutuyoruz. Dünya ortalamalarının çok üstünde bir yerdeyiz. Dünyada ortalama 7 bin ile 8bin civarında. Biz dünyadan farklı bir yerdeyiz. Okulda daha çok tutuyoruz. Çocuklarımızın akademik başarıları üzerinde okulların öğretmenlerin katkısı tahmin ettiğiniz kadar çok değil. En iyi akademik çalışmalar yüzde 40-50 oranında etkilediğini gösteriyor. Çocukların başarılı olmasını istiyorsak, kimden destek almamız lazım, işte buralar almamız lazım" dedi.

"ÖNCE KENDİMİZİ SORGULAYALIM"

Tekin konuşmasının devamında dijital bağımlılıktan bahsederken, "Çocuklarımızın dijital bağımlılıklarını önemli bir sebebi, anne baba ve aile ortamında ki yaşadıklarıdır. Çocuğunuza, 'Evladım cep telefonunu bırakın' diyeceğimiz yerde kendimizi sorgulayalım. Dijital bağımlılık ne düzeyde? Çocuklarımızın yanındayken bunu sınırlandırabiliyor muyuz? Daha somut bir örnek vereyim. Çocuklarımıza okuyun diye sürekli tavsiye veriyoruz. Peki siz günde kaç saat okuyorsunuz? Günde kaç saat okuyarak çocuğunuzla örnek oluyorsunuz? Hindistan'da, Çin'de Tayland'da haftalık ebeveynlerin kitap okuma saati 10 saat bandında. Biz de ise 5 saate yakın. Biz çocuklarımıza ödev vermedik.Çocuklarımızın başarılı olmasını istiyorsak, akademik başarının istediğimiz şekilde gelişmesini istiyorsak, önce kendi üzerimize düşeni yapmak durumundayız. O yüzden eğitim öğretim süreci ile ilgili yaptığımız eleştirilerin ucunu bir şekilde kendimize dokunduğunun farkında olmak zorundayız. Çocuklarımızın eğitim öğretim sürecinden şikayetçiyiz. Önce kendimize çekidüzen vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"HEP BERABER TAŞIN ALTINA ELİMİZİ SOKMAK DURUMUNDAYIZ"

Bakan Tekin konuşmasını, "Şubat tatilinde verilerimizden, çocuklarımıza iyi örnek olmasını, varsa dijital bağımlılıkları, başka türlü bağımlılıkları, onları azaltmalarını istiyoruz. Ev ortamında çocuklarla ailece mutlu ve güzel vakit geçirmelerini, çocuklarla beraber okuma etkinliklerini yapmalarını ve özellikle doğru işler yapan belediyelerin bu tür etkinliklerinde yer almalarını istiyoruz. Çocukların ekonomik beceriler yanında, sanatsal ve sportif becerilerinin gelişmesi için çaba sarf etmelerini hepinizden istiyorum. Hep örnek gösterilen, ülkelerin, sadece öğrenci ve okul bazlı örnek göstermeyelim adaletsizlik yaparız. Toplum ne kadar eğitimle ilgili. O açıdan da bakmamız lazım. Çocuklarımızın başarısızlıklarından şikayet ediyorsak biz hep beraber bu taşın altında elimize sokmak durumundayız" şeklinde sonlandırdı.

Açılış töreninin ardından Bakan Tekin Semt Konağı'nı gezerek Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan bilgi aldı.

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