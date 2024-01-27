YÖK beş yıldır merkezi görevde yükselme sınavı açmıyor!

12 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin "Duyuru ve Başvuru" başlıklı 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Kurumlar, yazılı sınavın merkezi olarak yaptırılması amacıyla her yılın Şubat ayı sonuna kadar görevde yükselme suretiyle atama yapacakları boş kadrolarına ilişkin bilgilere de yer vererek Başkanlığa talepte bulunabilir. Başkanlık, talepler çerçevesinde resmi internet sitesinden birinci fıkra hükümlerine göre yazılı sınav duyurusuna çıkar." düzenlemesi yer almaktadır.

Bu çerçevede, devlet yükseköğretim kurumları kurumsal olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açabildikleri gibi her yılın Şubat ayı sonuna kadar merkezi olarak Yükseköğretim Kurulunun sınav açmasını da talep edebilmektedir.

Ancak, uzun süredir merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması hususunu gündeme getirmemize rağmen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından en son merkezi sınav 2019 yılında açılmış ve aradan beş yıl gibi süre geçmiştir.

Devlet yükseköğretim kurumlarında "sınavla" atanabilecek en üst unvan olan Şube Müdürlüğü kadrolarına "hülle" diye tabir ettiğimiz yöntemle atamaların yapılması üniversite çalışanlarında büyük bir huzursuzluk yarattığı gibi, Sayıştay denetimlerinde de büyüyen bir sorun olarak devam etmektedir.

Sonuç olarak, görev süresinin seneye sonuna gelecek olan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR'dan üniversite idari personeli merkezi görevde yükselme sınavı açılması konusunda müjde beklemektedir.

