Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 69 gündür aranıyor

Bu arada aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri sürüyor. Sahil güzergahının bir bölümü çalışmalar nedeniyle emniyet şeridine alınarak yaya geçişine kapalı tutuluyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, denizden arama tarama çalışmalarını elverişsiz hava şartları nedeniyle liman içerisinde sürdürüyor.

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