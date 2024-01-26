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Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 69 gündür aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar 69 gündür devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 15:28, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 15:29
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Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 69 gündür aranıyor

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, denizden arama tarama çalışmalarını elverişsiz hava şartları nedeniyle liman içerisinde sürdürüyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde yürütülen batık geminin enkazını kaldırma işlemlerine de olumsuz hava koşulları sebebiyle ara verildi. Enkaz kaldırma işlemlerini yürüten gemi, Bozhane Limanı'na demirledi.

Bu arada aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri sürüyor. Sahil güzergahının bir bölümü çalışmalar nedeniyle emniyet şeridine alınarak yaya geçişine kapalı tutuluyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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