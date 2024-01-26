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Bedelli askerlik sonuçlarının açıklanmasıyla 3 kente yönelik otobüs bileti aramaları arttı

Açıklamanın yapıldığı 25 Ocak'ta bir gün önceye göre otobüs bileti aramaları, Bilecik'e yüzde 516, Amasya'ya yüzde 300, Erzincan'a da yüzde 200 artış gösterdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 15:28, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 15:29
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Bedelli askerlik sonuçlarının açıklanmasıyla 3 kente yönelik otobüs bileti aramaları arttı

Enuygun, bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından internette gerçekleştirilen otobüs bileti aramalarına ilişkin verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik yerini öğrenenler ve sevk tarihi 8 Şubat olanlar, otobüs bileti aramalarına yöneldi. Bedelli askerlik açıklaması yapıldıktan sonraki 5 saat içinde otobüs bileti aramaları yüzde 40 arttı.

Açıklamanın yapıldığı 25 Ocak'ta Bilecik otobüs bileti aramaları, 1 gün önceye göre yüzde 516 artış göstererek rekor kırdı. Amasya otobüs bileti aramaları yüzde 300, Erzincan otobüs bileti aramaları yüzde 200 artış göstererek, Bilecik'i takip eden şehirler oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Otobüs İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, havaalanının olmadığı ya da uçak seferlerinin az olduğu şehirlerde artış olduğu bilgisini verdi.

Bilecik gibi havaalanının olmadığı ya da Amasya ve Erzincan gibi sık uçuşların gerçekleşmediği rotalarda otobüs bileti aramalarının artmasının normal olduğunu belirten Sağlam, "Az sayıda uçuşun gerçekleştiği rotalarda uçuş sayıları talebi karşılamıyor ve insanlar otobüsle seyahate yöneliyor." ifadelerini kullandı.

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