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Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, soykırımla yargılanacak

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın "Gazze'de soykırım davası" başvurusunu kabul etti. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail aleyhindeki iddiaların "makul seviyede" ispatladığına hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 15:35, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 17:35
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Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, soykırımla yargılanacak

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in "dosyanın reddi" talebini reddetti.

UAD, Güney Afrika'nın "Gazze'de soykırım davası" başvurusunu kabul etti.

UAD, Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkında olduğunu ve can kayıplarından derin endişe duyduğunu bildirdi.

UAD, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almaya yetkisi olduğuna hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların "makul seviyede" ispatladığına hükmetti.

Kararda, "İsrail devleti, sözleşme sorumlulukları çerçevesinde Gazze'deki Filistinliler konusunda elinden gelen tüm adımları atarak soykırım suçunu engellemekte elinden geleni yapmakla yükümlüdür." denildi.

Kararda, "İsrail, soykırım delillerinin yok edilmesini engellemek için her türlü adımı atmakla yükümlüdür." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzelilerin, Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki "korunan grup" tanımını karşıladığını belirtti.

Gazze'deki felaket boyutundaki insani durumun, tedbir kararı vermesini gerektirecek düzeyde "acil tehlike" teşkil ettiğine hükmedildi.

İsrail'in mahkemeye 1 ay içinde rapor sunması gerektiği belirtildi.

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