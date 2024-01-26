Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, soykırımla yargılanacak

Kararda, "İsrail, soykırım delillerinin yok edilmesini engellemek için her türlü adımı atmakla yükümlüdür." ifadesi kullanıldı.

UAD, Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkında olduğunu ve can kayıplarından derin endişe duyduğunu bildirdi.

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