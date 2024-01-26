Cezaevi aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Abuzer B'nin kullandığı Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ait 54 AFH 520 plakalı servis aracı, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye Teknecik köyü yolundaki kavşakta Mehmet Mehdi G. idaresindeki 03 AAY 598 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunan Yakup Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 6 askeri personel ile 2 memur ve 1 kişi ise ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.