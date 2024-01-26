Marmara'ya tsunami uyarı sistemi kuruldu

300 polis memuru, Amirlik eğitimine alınacak
300 polis memuru, Amirlik eğitimine alınacak
Uluslararası Adalet Divanı: Gazze'ye askeri operasyonlar derhal durmalı
Uluslararası Adalet Divanı: Gazze'ye askeri operasyonlar derhal durmalı
Bakan Şimşek'ten ihracatçı için kur mesajı
Bakan Şimşek'ten ihracatçı için kur mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 alımına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 alımına ilişkin açıklama
Bakan Tekin velilere seslendi; Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz
Bakan Tekin velilere seslendi; Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz
Tarım Bakanlığı'na 7 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Tarım Bakanlığı'na 7 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı
Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı
Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Kastamonu'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Kastamonu'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
Yeni Şafak: Faiz artışında sona gelindi
Yeni Şafak: Faiz artışında sona gelindi
TRT Şampiyonlar Ligi için 100 milyon avro teklif verdi mi? Açıklama geldi
TRT Şampiyonlar Ligi için 100 milyon avro teklif verdi mi? Açıklama geldi
Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
İlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda yemek yediği fotoğrafı paylaştı
İlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda yemek yediği fotoğrafı paylaştı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Bayraktar: Doğal gaz ve elektrikte fiyat artışı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Doğal gaz ve elektrikte fiyat artışı öngörmüyoruz
Otomobil fiyatları bir ayda yüzde 5 düştü
Otomobil fiyatları bir ayda yüzde 5 düştü
Faiz kararının ardından kredi kartı faizleri ne olacak?
Faiz kararının ardından kredi kartı faizleri ne olacak?
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam ne zaman yansıyacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam ne zaman yansıyacak?
Bakan Tunç: Anayasamız protez anayasaya dönüşmüş durumda
Bakan Tunç: Anayasamız protez anayasaya dönüşmüş durumda
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Polis memurunun yazdığı film senaryosuna uluslararası ödül
Polis memurunun yazdığı film senaryosuna uluslararası ödül
Dolar ve avro tarihi seviyelerde
Dolar ve avro tarihi seviyelerde
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Marmara'ya tsunami uyarı sistemi kuruldu

İstanbul'da Kartal'da deprem öncesinde ve sonrasında oluşabilecek afetlerin tespit edilmesi için gözlem istasyonu kuruldu. 14 noktadaki gözlem istasyonları, olası bir tsunamide erken uyarı verecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 15:55, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 15:55
Yazdır
Marmara'ya tsunami uyarı sistemi kuruldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü'nün Kartal'da denize kurduğu gözlem istasyonları, deprem öncesi ve sonrası afetleri tespit ederek verileri Kandilli Rasathanesi'ne iletecek.

Kartal Belediyesi'nin desteklediği, Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan gözlem istasyonu, Kartal Dragos Su Sporları iskelesine kuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü tarafından kurulumu yapılan istasyon Kartal'da sismik hareketleri ve deniz suyu seviyesinin sürekli olarak izlenmesini sağlayacak.

VERİLER KANDİLLİ'YE GİDECEK

İstasyon tarafından toplanan veriler eş zamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü'ne iletilecek.

İstasyon sayesinde deprem öncesi ve sonrasında oluşabilecek afetler tespit edilecek.

14 NOKTAYA KURULDU

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kandilli Rasathanesi ile ortak yürütülen projede Kartal'ın 14 noktasına deprem hareketlerini ölçebilmek için sismik noktalar kurulduğunu söyledi.

Gemlik depreminin yansımalarını ve Kartal'da ki zeminlere etkisini bir analiz halinde görmeye başladıklarına dikkat çeken Yüksel, "Burada kuracağımız istasyon ile Allah korusun deprem ve deprem sonrası oluşabilecek tsunami gibi bir afette denizin gelgit yaşaması, çekilmesi veya tsunamiye dönüşmesiyle alakalı bir uyarı sistemi" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber