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Bakan Işıkhan: Emekliler Yılı'nda Türkiye Yüzyılının Emektarları Programı'nı hayata geçireceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 Emekliler Yılı kapsamında hayata geçirecekleri Türkiye Yüzyılının Emektarları Programı'yla, emeklilere konaklamadan ulaşıma, gıdadan giyime, sağlıktan sosyal ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok hizmette ayrıcalık ve indirim gibi uygulamaların yapılmasını sağlayacaklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 17:09, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 17:11
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Bakan Işıkhan: Emekliler Yılı'nda Türkiye Yüzyılının Emektarları Programı'nı hayata geçireceğiz

Işıkhan, Bakanlık'taki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Emektarları Çalıştayı"na katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Işıkhan, emeklileri çok yakından ilgilendiren önemli bir projenin ilk adımını atmak amacıyla bir arada olduklarını söyledi.

Cumhuriyetin 100 yıllık birikiminin verdiği güçle, 2024 yılı itibarıyla yeni hedef ve vizyonlar belirlediklerini ifade eden Işıkhan, ekonomik ve sosyal politikaların bu küresel perspektifle şekillendiğini bildirdi.

Işıkhan, işçi, işveren, emekçi, memur ve emeklisiyle 85 milyon vatandaşın refahının, aynı zamanda Türkiye'nin refahı ve gücü anlamına geldiğini, emeklilerin, bu refahı en çok hak edenler arasında yer aldığını kaydetti.

Emeklilerin hayatlarının ikinci baharını en iyi koşullarda geçirmelerini sağlamanın en temel vazifelerinden olduğunu ifade eden Işıkhan, 2024 yılını Emekliler Yılı ilan ettiklerini ve bu yıla dair ilk adımı da emeklilere yaptıkları ek zamla attıklarını belirtti.

- "Emeklilerimizi her anlamda eskisinden daha iyi hale getirdik"

Son 21 yılda emekliler ve çalışma hayatıyla ilgili yapılanları hatırlatan Işıkhan, "Gördüğünüz gibi emeklileri ancak oy deposu olarak gören, seçimden seçime hatırlayan, oy devşirmek için emeklilerimiz hakkında her türlü yalana, yanlışa başvuran muhalefetin aksine biz emeklilerimizi her anlamda eskisinden daha iyi hale getirdik. Bundan sonra da hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Işıkhan, emeklileri sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek "2024 Emekliler Yılı kapsamında Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılının Emektarları Programı'nı hayata geçireceğiz." dedi.

Bu programla Türkiye'nin emektarlarına ahde vefa görevini yerine getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Işıkhan, projenin, emeklilerin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamıyla ilgili kültürel miras ve kuşaklararası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlıkta yürütüleceğini bildirdi.

- "Emeklilerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için bir altyapı oluşturulacak"

Çalışmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Emekliler Yılı" ilan etmesiyle başladığını dile getiren Işıkhan, şöyle devam etti:

"2024 yılı boyunca emeklilere yönelik yapılacak çalışmalar, projeler ve programları tek tek hayata geçireceğiz. Bu süreçte, projeyle emeklilerimize sağlanacak ayrıcalıklar, SGK bünyesindeki Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından koordine edilecek. Emeklilerimizin ekonomik ve sosyal hayatın içinde yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturulacak. Emeklilerimizin lehine olacak projelerde, kamu kurumlarının yanı sıra bankalarla, özel şirketlerle de protokoller imzalayacağız. Program kapsamında emeklilerimize konaklamadan ulaşıma, gıdadan giyime, sağlığa, sosyal ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok hizmette ayrıcalık, öncelik, indirim gibi uygulamaların yapılmasını sağlayacağız. Bilimsel çalışmalar, buluşmalar, aktiviteler gerçekleştireceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, emeklilerimizin anayasamızca teminat altına alınmış hakları başta olmak üzere tüm ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

Işıkhan, emeklilerin refahını ve yaşam kalitelerini artırmanın en önemli öncelikleri olduğunu sözlerine ekledi.

Çalıştay, Işıkhan'ın konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

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