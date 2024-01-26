MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için Afyonkarahisar, Aksaray, Tekirdağ, Bolu ve Gümüşhane'nin ilçe ve beldelerinde adaylıkları kesinleşen 55 kişilik aday listesini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 17:22, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 18:17
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yazılı açıklamasına göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart seçimlerinde 10. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir ilçe, 53 belde belediye başkan adayı belirlendi.
Tekirdağ'ın Murat ve Saray ilçeleri ile Afyonkarahisar Aksaray, Bolu ve Gümüşhane'nin toplam 53 beldesinin adayının açıklandığı belirtildi.
İsmi açıklanan belediye başkan adayları şöyle;