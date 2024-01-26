Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek."