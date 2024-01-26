Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi CHP'den istifa etti
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 18:58, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 19:27
İlgezdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor. CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.