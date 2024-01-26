Facebook'tan sattığı telefonu göndermeyen şahsa hapis cezası
Samsun'da sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta verdiği ilanla telefon satıp parasını almasına rağmen göndermeyen şahıs, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 8340 lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 19:26, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 20:04
Samsun'da ikamet eden A.D. adlı kadın sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta cep telefonunu sattığına dair ilan veren H.T. adlı şahıs ile bağlantı kurup fiyatta anlaşıp verdiği IBAN'a 4 bin 950 lira para gönderdi. Parayı alınca telefonu kargo ile göndereceğini söyleyen H.T. telefonu göndermedi ve A.D. de şikayetçi oldu. Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davada, H.T. dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 8 bin 340 lira da adli para cezasına çarptırıldı.