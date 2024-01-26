Kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren hükümlü yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2004 yılında Tekkeköy'de kayınvalidesi N.S. ve kayınpederi İ.S'yi ateşli silahla kasten öldürmek suçundan aranan hükümlü A.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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