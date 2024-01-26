Otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Niğde'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 20:36, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 20:37
B.B'nin (37) kullandığı 50 SD 134 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yeşilgölcük Kasabası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarına devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada araçta bulunan H.B. (36) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan M.N.B.(14), H.B. (3), Z.B. (3) ve araç şoförü B.B. kentteki hastanelere kaldırıldı.