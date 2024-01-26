Bakan Kacır: İnsanlı ilk uzay misyonumuzun mutlaka devamı gelecek

Bakan Kacır, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görevine devam eden Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Gezeravcı'nın, misyonunun 7'nci gününü tamamlamak üzere olduğunu söyledi.

Gezeravcı'nın bu görevinin Türkiye'nin ilk astronot ve bilim misyonu olarak gerçekleştiğini dile getiren Kacır, Türk bilim insanları tarafından hazırlanan genetik, biyoloji, malzeme bilimi gibi alanlardaki 13 farklı bilim deneyinin onun tarafından ISS'de yapıldığını hatırlattı.

Kacır, bu deneylerin neticelerinin hem Türkiye'nin bilimsel gelişimine önemli katkılar sunmasını hem de küresel bilim literatürüne önemli kazanımlar getirmesini beklediklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlı ilk uzay misyonumuzun önümüzdeki yıllarda mutlaka devamı gelecek. Türkiye halihazırda uydu geliştirme ve üretiminde sahip olduğu önemli kabiliyeti, deneyimi, birikimi önümüzdeki dönemde derin uzay programlarında daha ileri seviyelere çıkaracak. Aynı zamanda halihazırda yıllık 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden yıldan yıla artan bir pay almayı hedefliyoruz. Türkiye'de uzay endüstrisinin, uzay sanayisinin gelişimini, Milli Uzay Programı'mız kapsamında öncelikli hedeflerimizden biri olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde Ankara'da bir uzay teknolojileri geliştirme bölgesi inşa ediyor olacağız. Böylelikle sahip olduğumuz insan kaynağını hem nicelik hem de nitelik açısından daha ileri seviyelere taşımaya, bu alanda özel sektörün yeni projelerde daha güçlü şekilde rol almasını sağlamaya çalışacağız."

- "Kabiliyetlerimizi uzay endüstrisine taşımaya dönük de yeni bir dönem başlatıyoruz"

Türkiye'nin savunma sanayisinde son 22 yılda muazzam başarılar elde ettiğini vurgulayan Kacır, yıllık 250 milyon dolar düzeyindeki ihracatı 5,5 milyar doların üzerine taşımayı başardıklarını aktardı.

Kacır, bu başarı hikayesinde havacılık endüstrisindeki kabiliyetin lokomotif rol oynadığına işaret ederek "İnşallah bu kabiliyetlerimizi şimdi ufkun ötesine, uzay endüstrisine taşımaya dönük de yeni bir dönem başlatıyoruz. Türkiye'nin uzay çağı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na adım atarken bu çalışmalarla inşallah güçlü şekilde başlamış oluyor. Hedefimiz, umudumuz, ümidimiz gençlerimizin, çocuklarımızın ilham kaynağı olacak bu misyonları daha güçlü şekilde gelecekte sürdürebilmek ve bütün bu çalışmalarla Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine, yüksek teknolojiyi geliştirebilen, üretebilen, rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olma yolculuğuna katkı sunabilmek." ifadelerini kullandı.

Alper Gezeravcı'nın 14 günlük görevini tamamladıktan sonra fırlatmanın gerçekleştiği üsse yakın bir bölgedeki okyanusa ineceğini hatırlatan Kacır, daha sonra 81 ilde gençlerle buluşmalar yapılacağını açıkladı.

Kacır, Milli Uzay Programı'ndaki hedeflere birer birer erişmeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yolculukta bilim insanlarımızın önünü açmaya devam edeceğiz. Bu hafta bir çağrı duyurusu da yaptık. TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve yine TÜBİTAK Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı 2024 yılı çağrılarını ilan ettik. Bu çağrılar kapsamında da pek çok bilim insanının Türkiye'ye gelmesini, özellikle geçmiş yıllarda dünyanın farklı ülkelerine giderek araştırmalarını orada sürdürmekte olan Türk bilim insanlarının tersine beyin göçünü sağlamayı hedefliyoruz. Ümit ederim bunların da önemli bir kısmı yine astronomi, uzay bilimi alanlarında çalışmalarını yürüten bilim insanlarımız olacak. Türkiye inşallah yakın gelecekte uzay teknolojilerinde, uzay biliminde ve uzay sanayinde küresel düzeyde önemli bir oyuncu olarak rol oynamaya devam edecek."

- "İlk kez bir bilimsel faaliyet bu düzeyde aile sohbetlerine konu oldu"

Gelecek dönemde bütün bu çalışmaların güçlü bir altyapıyla yürütülmesini sağlamaya dönük bir kanun çalışmasını TBMM'nin gündemine taşımayı amaçladıklarını söyleyen Kacır, "Ümit ederim bu da yakın bir zamanda gerçekleşecek. Böylelikle geçmiş yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kurmuş olduğu ve faaliyetlerini yürüten Milli Uzay Programı'nın icrasında öncü rol oynayan Türkiye Uzay Ajansı da önümüzdeki dönemde daha büyük uzun vadeli projeler gerçekleştirme, nitelikli insan kaynağını daha güçlü şekilde istihdam edebilme imkanlarına kavuşacak." diye konuştu.

Bakan Kacır, ABD'de Gezeravcı'nın uzaya çıkışına şahitlik ettiğini anımsatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Biliyorum ki bizimle 85 milyon, tüm milletimiz bu fırlatmayı o gece yarısı saatlerinde 7'den 77'ye büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla takip ettiler. Bütün bu heyecanın, coşkunun, milletimize yansıtılmasında, milletimizle paylaşılmasında da sizler medya mensuplarımız çok önemli bir rol üstlendiniz. İlk kez belki de Türkiye'de bir bilim misyonu, bir bilimsel faaliyet bu düzeyde toplumsallaşmış oldu. İlk kez bir bilimsel faaliyet bu düzeyde aile sohbetlerine konu oldu. İlk kez bir bilimsel faaliyet için ufacık çocuklarımızı, anne babaları uykularından uyandırdılar ki ömürleri boyunca unutamayacakları bu heyecana tanıklık edebilsinler diye. Bu ivmeyi önümüzdeki dönemde sürdürelim. Bilimi, teknolojiyi, Türkiye'nin gündeminde en üst sırada tutmaya, bu zor coğrafyada tam bağımsız Türkiye idealini iddiasını sürdürebilmek adına Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmenin heyecanını tüm milletimizle paylaşmaya devam edelim. Türk çocukları, Türk gençleri bu yolculuğun öznesi olmak adına en iyi şekilde inşallah hazırlıklarını sürdürsünler. Biz de onlara en nitelikli eğitim imkanlarını sunalım. Önlerindeki engelleri bir bir kaldıralım."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'a, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile bazı milletvekilleri eşlik etti.