Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

M.Ö. yönetimindeki 01 CFZ 46 plakalı otomobil, kar ve tipinin etkili olduğu Karlıova-Erzurum kara yolunun Çatak köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 NUU 59 plakalı kamyonetle çarpıştı.

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