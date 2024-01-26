ABD'de Texas krizi büyüyor

ABD'de Meksika sınırından gelen göçmenler yıllardır önemli bir gündem.

Texas Valisi'nin gelen göçmenleri başta New York olmak üzere demokratların yönettiği bölgelere göndermesi tartışmaları büyütmüştü.

Yüksek mahkemenin aldığı sınırda dikenli ve jiletli teller kaldırılmalı kararı gerginliği daha da tırmandırdı.

Texas Valisi Greg Abbott kararı tanımayacağını açıkladı, telleri koymaya devam edeceğini açıkladı.

25 Cumhuriyetçi Vali'nin Texas Valisi'ne desteği konuyu Biden yönetimiyle Cumhuriyetçiler arasında güç yarışına çevirdi.

Texas Valisi son 3 yılda sınırdan 6 milyon kaçak geçiş olduğunu, bunu engellemek için gerekli adımları atmayan Biden'in kanunsuz olduğunu, eyaletinin işgal altında olduğunu söyledi.

10 eyalet Texas'a destek için Ulusal Muhafız gönderdi

Vali Abbott, Texas Eyaleti'nin bünyesinde yer alan Ulusal Muhafızların bölgede görevlerine devam ettiğini 10 Cumhuriyetçi eyaletin de destek için bölgeye Ulusal Muhafız gönderdiğini açıkladı.

Texas Valisi, federal yetkililerle karşı karşıya gelmeye hazırlıklı olduklarını da söyledi.

Merkezi yönetimle eyalet güçlerinin çatışma ihtimalinin durumu daha da içinden çıkılmaz hale getireceği belirtiliyor.