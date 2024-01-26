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Foreks dolandırıcılığı operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul başta olmak üzere 10 ilde Foreks dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 23:13, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 23:13
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Foreks dolandırıcılığı operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Müşteki Musa E'nin İdol FX isimli Foreks sitesi üzerinden dolandırıldığına ilişkin şikayeti üzerine, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 24 Kasım 2023'te İstanbul'un da aralarında olduğu 9 ilde düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda 22 bin 770 dolar, 380 avro, 319 bin 445 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyalin incelenmesi sonucunda vatandaşları dolandırmak amacıyla Ruka FX, Skybitpro, Hun FX, Hit Capital, Sirus FX ve Aros FX isimli sitelerin de kullanıldığı, Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmadan sermaye faaliyetleri yürütüldüğü anlaşıldı.

Şüphelilerin kazanç ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları, birçok paravan şirket kullandıkları, mağdurlardan hesaplara gelen paraların kripto paraya çevrildiği ve döviz bürolarına transfer edildiği belirlendi.

Yeni tespit edilen 5 eylem neticesinde 5 müştekinin toplam 3 milyon 349 bin 995 lira ve 830 bin dolar zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik 24 Ocak'ta İstanbul, İzmir, Antalya, Yalova, Balıkesir, Mersin, Ankara, Kocaeli, Siirt ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 34'ü adliyeye sevk edilirken 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

34 şüpheliden 15'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise savcılık ifadelerinden sonra serbest kaldı.

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