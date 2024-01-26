CHP'de uzun soluklu 'aday' mesaisi

Yerel seçime hazırlanan CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 622 belediye başkan adayı açıklandı.

Bugün de Parti Meclisinde 200 kişilik yeni listenin açıklanması bekleniyor. Kritik toplantı için CHP yönetimi partide olağanüstü hal ilan etti.

Genel Merkez binası adaylara ve partililere kapatıldı, ziyaretçi girişi yasaklandı. CHP Kulislerinde pek çok adayın ismi konuşuluyor.

Muğla ve Antalya adaylarının netleşmesi beklenen Parti Meclisindeki tartışmaların merkezinde İzmir yer alıyor.

İzmir'de aday kim olacak?

İzmir ile ilgili nihai kararın bu toplantıda da verilmeyeceği konuşuluyor. İstanbul ekibinin aday belirlemede etkin olmak istemesinin İzmir'de süreci yavaşlattığı öne sürülüyor.

Genel Başkan Özgür Özel ve İstanbul ekibinin güç mücadelesine sahne olan İzmir'de mevcut başkan Tunç Soyer'in yanı sıra Buğra Gökçe, Olgun Atilla, Filiz Ceritoğlu Sengel ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin adları geçiyor.

Kritik ilçeler mercek altında

Benzer süreçler İstanbul'da Kadıköy, Ankara'da Çankaya ilçeleri için de yaşanıyor. Birçok ismin konuşulduğu Kadıköy'de adayın hala netleşmediği vurgulanıyor.

Çankaya'da ise mevcut başkan Alper Taşdelen'in yerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner'in ismi öne çıkmış durumda. Öte yandan yarın Eskişehir'de CHP'nin aday tanıtım toplantısı yapılacak.

Genel Başkan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet etti ancak Kılıçdaroğlu'nun katılması beklenmiyor.

Gerekçe olarak Kılıçdaroğlu'nun o toplantıda İstanbul ekibiyle aynı karede görünmek istememesi gösteriliyor.