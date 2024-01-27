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27 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

27 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 00:05, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 00:07
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27 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 Yılın Projelerini Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak.

(Eskişehir/13.00/Ankara/19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜSAP Vizyon Toplantıları (35. Sağlık Zirvesi) ve Verimlilik Proje Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/12.00/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki "Şehitlerimiz İçin Sözümüz Var" İstanbul Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Antalya/16.00/Adana/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 20. haftasına, Manisa FK-Erzurumspor FK, Ahlatcı Çorum FK-Göztepe ve Eyüpspor-Tuzlaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.30/Çorum/16.00/İstanbul/19.00)

3- TFF 2. Lig gruplarında 22. hafta müsabakaları oynanacak.

4- TFF 3. Lig'de 17. hafta, 4. Grup'ta oynanacak 1 müsabakayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Galatasaray Ekmas-Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Emlakjet-Bursaspor İnfo Yatırım ve Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/18.00/20.30/Samsun/15.30)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, Beşiktaş-OGM Ormanspor, Emlak Konut-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bursa Uludağ Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding, Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve İlkem Yapı Tarsusspor-ÇBK Mersin maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/14.00/Bursa/14.00/Ankara/16.00/Mersin/16.30)

7- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasına, Halkbank-TÜRŞAD, Spor Toto-Develi Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara-Bigadiç Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/17.00/İstanbul/Hatay/14.00/Bursa/15.00)

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