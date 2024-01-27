27 Ocak 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
27 Ocak 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uydumuzu da bitirmek üzereyiz
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uydumuzu da bitirmek üzereyiz
Siyasi partilerin 31 Mart 2024 seçiminde oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
Siyasi partilerin 31 Mart 2024 seçiminde oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
AYM kararı yürürlüğe giriyor: Kadınlar erkeğin soyadını almayacak
AYM kararı yürürlüğe giriyor: Kadınlar erkeğin soyadını almayacak
AKOM tarih verdi: İstanbul'da kar yağışı bekleniyor
AKOM tarih verdi: İstanbul'da kar yağışı bekleniyor
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
300 polis memuru, Amirlik eğitimine alınacak
300 polis memuru, Amirlik eğitimine alınacak
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, soykırımla yargılanacak
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, soykırımla yargılanacak
Bakan Şimşek'ten ihracatçı için kur mesajı
Bakan Şimşek'ten ihracatçı için kur mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 alımına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 alımına ilişkin açıklama
Bakan Tekin velilere seslendi; Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz
Bakan Tekin velilere seslendi; Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz
Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı
Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı
Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Kastamonu'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Kastamonu'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
Yeni Şafak: Faiz artışında sona gelindi
Yeni Şafak: Faiz artışında sona gelindi
TRT Şampiyonlar Ligi için 100 milyon avro teklif verdi mi? Açıklama geldi
TRT Şampiyonlar Ligi için 100 milyon avro teklif verdi mi? Açıklama geldi
Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
İlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda yemek yediği fotoğrafı paylaştı
İlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda yemek yediği fotoğrafı paylaştı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Bayraktar: Doğal gaz ve elektrikte fiyat artışı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Doğal gaz ve elektrikte fiyat artışı öngörmüyoruz
Otomobil fiyatları bir ayda yüzde 5 düştü
Otomobil fiyatları bir ayda yüzde 5 düştü
Faiz kararının ardından kredi kartı faizleri ne olacak?
Faiz kararının ardından kredi kartı faizleri ne olacak?
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

27 Ocak 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

27 Ocak 2024 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 02:01, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 02:05
Yazdır
27 Ocak 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yalçın AYDİN atanmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Orhan Deha DEDE, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Ekli listede yer alan kişiler belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı;

- Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İNCİ,

- İğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan YONCA,

- Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan YILDIRIMOGLU,

görevden alınmış,

- Adana İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Hakan ARIKAN,

- İğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Erden SAKARYA,

- Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Necmettin ÖZTÜRK, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırşehir İ1 Kültür ve Turizm Müdürü Halil ÇALIŞIR görevden alınmış ve bu suretle boşalan Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Fikret FİDAN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma ÖZDEMİR görevden alınmış ve bu suretle boşalan Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hüseyin ERKMEN atanmıştır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 588 inci maddesi gereğince İsmail DOĞAN atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Ticaret Müfettişleri atanmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 6. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Bülent BÜYÜK atanmıştır.

26 Ocak 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber