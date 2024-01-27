İBB Başkan adayı Murat Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Murat Kurum, "İstanbulluların gündeminde olmayan konularla ilgilenmeyeceğiz, polemiklerin içerisinde olmayacağız ve bu tutumu bu kampanya sürecinde, bundan sonra hep sergileyeceğiz." dedi.

Kurum, CNN Türk'te katıldığı "Yerel Seçim Özel" programında gazeteciler Ahmet Hakan ve Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Seçim çalışmaları sırasında sokaktan aldığı tepkilerin sorulması üzerine Kurum, 16 gündür on binlerce İstanbulluyla bir araya geldiğini, hiçbir olumsuz tepki almadığını, herkesle kucaklaştığını söyledi.

Kurum, sokaktan aldıkları tepkiyi mayıs seçimlerinde de gördüklerini belirterek "Mayıs seçimlerinin daha da üzerinde bir motivasyon var ve gerçekten kırılmışlar. Yani 5 sene yok sayılmaktan, çile çekmekten, endişe içerisinde yaşamaktan yorulmuşlar, büyük bir motivasyonla 31 Mart'a hazırlanıyorlar. Bunu da gittiğimiz her yerde coşkuyla görüyoruz. Belki dertleri, sıkıntıları da var ama emin olun onları unutup, 'Biz 31 Mart'ta artık liyakatli, becerikli, İstanbul'la ilgilenen bir yönetimi istiyoruz' diye bu beklentiyi İstanbullu kardeşlerimizde net bir şekilde görüyoruz." diye konuştu.

- "Sadece İstanbul'a odaklanacağız"

Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"na yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"İstanbulluların gündeminde olmayan konularla ilgilenmeyeceğiz, polemiklerin içerisinde olmayacağız ve bu tutumu bu kampanya sürecinde, bundan sonra hep sergileyeceğiz. Başkanlık sürecinde de sadece İstanbul'a odaklanacağız. Kampanyamızın ismi 'Şimdi İstanbul sadece İstanbul'. Neden şimdi İstanbul? 25 yıllık birikimimizi, tecrübemizi, yaptığımız işleri ve liyakatli ekibimizle birlikte 'Şimdi İstanbul' diyoruz, 'Sadece İstanbul'a odaklanacağız' diyoruz ve 'Gündemimiz sadece İstanbul olacak' diyoruz. Yarı zamanlı belediyecilik yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimden açıkçası bizi takdir etmesini beklemiyoruz. Bizi milletimiz takdir edecektir. 31 Mart akşamı sabretsinler, milletimiz sandıkta gereken cevabı verecektir."

Kampanya sürecinde İmamoğlu ile arasında bir atışma görülüp görülmeyeceğinin sorulması üzerine Kurum, "İstanbulluların beklediği, sorunlara çözüm önerisiyle birlikte sahip çıkmak. İstanbullu bunu bekliyor. İstanbullular, 'O orada onu demiş, bahaneler arkasına sığınmış, reklam yapmış, algı yapmış' bunun peşinde değil ki. İstanbullular, 'Metroyla ne kadar kısa zamanda işime giderim, işimden evime dönerim, mutlu bir hayat yaşarım' bunu düşünüyor. İstanbullular, 'Bu deprem riski altındaki İstanbul'u bir an önce kim kurtarır?', gençler 'Bize gelecekle ilgili İstanbul'da o altyapıyı kim daha hızlı hazırlar?' bununla ilgileniyor, başka gündemleri yok ki." ifadelerini kullandı.

Kurum, ulaşıma dair vaatlerinin imkansız olduğu eleştirilerinin aktarılması üzerine, 2019'da trafik ortalama hızının saatte 60 kilometre olduğunu, bunun 2023'te saatte 42 kilometreye düştüğünü ve yine 2019'da trafikte geçen ortalama süre 45 dakika iken 2023'te 64 dakikaya yükseldiğini, bunların vadedilen yatırımların yapılmamasından kaynaklandığını söyledi.

Sosyal medyadan gelen ulaşım ağı taleplerinin kendisine iletilmesi üzerine Kurum, projelerini ihtiyaç önceliğine göre sıraladıklarını belirterek, "İstanbul'un her yerinde işte bu çileyi görüyorsunuz. 'Metrobüs de gelsin, otobüs de gelsin.' Otobüs gönderilemez bir durumla karşı karşıyayız. Ya otobüs bari gönder. Toplu ulaşımın otobüsünü göndermekte ne var? Yol var. Bir tane otobüs alacaksın, oraya bir hat koyacaksın. Maalesef böyle bir çile var. Biz şimdi 328'den 650'ye çıkaracak ve en acil, en öncelikli, en verimli hatlarımızın hepsini bu 5 yılda yapıp İstanbulluları rahatlatacağız." dedi.

- "Biz söz verdiysek sözünü tutan insanlar olduk"

Ahmet Hakan'ın, vaatleriyle ilgili olarak "Biz hesap soracak mıyız bu 650'yi yaptın, yapamadın?" sorusu üzerine Kurum, şunları kaydetti:

"Soracaksınız. Şunu da iddia ediyorum, bu taahhüt ettiğim işleri yapamazsam bir daha İBB başkanlığına aday olmak da istemiyorum. Bugüne kadar verdiği sözleri tutan bir kişiyim. Elazığ'da, Malatya'da, Bartın'da, Rize'de, Giresun'da milletimize bir söz verdik. Sellerde, depremlerde, yangınlarda sözümüzü tuttuk. Gittik en son 6 Şubat'ta 11 ilimizde 50 bin canımızı, kardeşimizi yitirdiğimiz depremde depremzede kardeşlerimize söz verdik. Ve 3 ayda - dünyada eşi benzeri yok - Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde topyekun bir çalışma anlayışıyla 3 ayda 180 bin konutun inşasına başladık. Biz söz verdiysek sözünü tutan insanlar olduk. Hep milletimizin o zor gününde yanında olduk."

Kurum, İstanbul'un nüfusuna yönelik bir çalışmaları olup olmadığının sorulması üzerine, "İstanbul'un 16 milyon nüfusunun aslında büyümesini istemiyoruz. Yerleşik olarak nüfusun artmasını istemiyoruz. İstanbul'u bir bütün halinde değerlendirmemiz gerekir. Hatta Marmara bütününde bu konuyu ele alacağız. İstanbul'un nüfusu sabit kalsın istiyoruz. Ama bu sabit kalırken de İstanbul'a gelen turist sayısı işte 18 milyon bu yıl daha fazla gelsin, rahat etsinler, esnafımız daha çok kazansın, buradaki hareketlilik daha fazla olsun istiyoruz." dedi.

Murat Kurum, İstanbul'u turizmin, yüksek teknolojinin, ekonominin, eğitimin merkezi haline getirirken kentten memleketine dönmek isteyen büyükler var ise onları da teşvik edecek projeler üreteceklerini bildirdi.

250 binlik araç otoparklarının yerlerinin belli olup olmadığına ilişkin soruya karşılık Kurum, yerlerinin belli olduğunu ifade ederek, "39 ilçenin, 964 mahallenin tek tek oradaki arkadaşlarımızla görüşülmüş, tespitler yapılmış, saha analizi yapılmış. 23 bin kişiyle sahada araştırma yapılmış ve tek tek bu araştırmaların neticesiyle hazırlanmış projelerdir bunlar." dedi.

- "Metrobüs niye arıza yapıyor"

Kurum, her yıl 100 metrobüs, 250 yeni otobüsü hizmete alacaklarını kaydederek, "Metrobüs hattında yaklaşık 800 bin yolcu her gün hizmet alıyor. Biz daha az araçla 2019'da daha iyi hizmeti İstanbullulara sunuyorduk. Demek ki yönetim anlayışında bir sorun var. Metrobüs niye arıza yapıyor? Bakımını zamanında yapmazsan, otobüsü işleten özel halk otobüsleriyle görüşmezsen, onların sorunlarına çözüm bulmazsan otobüs de yanar, otobüs de yolda kalır. Biz hem araçlarımızı yenileyeceğiz hem de Silivri'ye müjde verdik, Silivri'ye de metrobüsü götüreceğiz." diye konuştu.

Ahmet Hakan'ın, depreme yönelik en inandırıcı projeleri kim sunarsa ona oy vereceğini söylemesi üzerine Kurum, "Bunu söylerken şuna bakmayacak mısınız Ahmet Bey, verdiği sözleri tutuyor mu, tutmuyor mu? Buna da bakmak gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İstanbul'da yapılması planlanan 650 bin konutla ilgili konuşan Kurum, "İstanbul'umuz bir deprem şehri. Olası bir depremde buradaki 7,5 milyon konutun 1,5 milyonunun riskli olduğunu, acil olarak da dönüşmesi gereken 600 bin konut olduğunu bilim insanlarımız söylüyor." diye konuştu.

Kurum, 6 Şubat'taki depremleri hatırlatarak, olası bir depremi İstanbul'un hazır olarak beklemesi gerektiğini kaydetti.

Yapılacak 650 bin konutun planlamasıyla ilgili de Kurum, "115 bin konut yapacağız dediler, yaptıkları sadece yüzde 5'i. Ben 650 bin konut yapacağım ve sözünü tutan bir kişi olarak söylüyorum bunu. 1 Nisan sabahı İstanbul'un 39 ilçesinde bu anlayışla çalışacağız. Bu motivasyonla vatandaşımızla el ele vereceğiz ve İstanbul'u afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. İstiyoruz ki tek bir riskli yapı kalmasın, annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız acı çekmesin." dedi.

Tuzla'da 2019'da başlayan TOKİ projeleriyle ilgili soru üzerine Kurum, Türkiye'nin farklı illerinde tamamlanan TOKİ projelerine vurgu yaparak, "Biz bugüne kadar İstanbul'da sosyal konut anlamında 70 bin konutu bitirmiş, vatandaşımıza teslim etmiş bir iradeyiz. Biz 50 bin sosyal konut açıkladık, konutlarımızı yaptık, vatandaşlarımıza teslim ettik. 100 bin sosyal konut açıkladık ve 100 bin sosyal konutta 5157 tanesini de 'Tuzla'da konutlarımızı vatandaşlarımıza yapıp teslim edeceğiz' dedik. Bunun sözünü verdik ve 11 ilimizdeki sıkıntılara rağmen Tuzla ve Maltepe'de sosyal konutlarla ilgili çalışmalarımızı başlattık. 5157 konutun bir kısmı tamamlandı, bir kısmının da şantiyesi devam ediyor."

Kurum, projenin verilen sürede tamamlanmamasına yönelik eleştirilerle ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Proje 2019'da açıklanmış, hemen arkasından başlatılmış, 2023 ve 2024'te konut teslimleri de başlamış. Bu süreçte dünya ve Türkiye bir pandemi süreci yaşamış. Tedarik zinciri bozulmuş, insanlar çalışamamış. Ardından 11 ilde büyük bir yıkım olmuş. Sonuçta bunlardan etkilenmişiz. Tüm insanlarımızın hayatı, iş hayatı etkilendi. Buna rağmen sözümüzü tutmak için çalışmışız. Sözümüzü tutuyoruz, teslim ediyoruz. Konutlarda insanlarımız oturuyor, bir kısmı da yavaş yavaş oturacak. Bırakın bunu, 250 bin sosyal konut kampanyası yaptık. İstanbul'da 50 bin sosyal konut yapıyor TOKİ. Hızlı bir şekilde inşa sürecini, projelendirme sürecini yürütüyorlar."

- "Öne geçmiş durumdayız"

Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda açıkladığı projelerin tanıtımıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Dün lansmanını yaptığımız projelerin toplam maliyeti 56 milyar dolar. Yaklaşık 1 trilyon 600 milyar ediyor. Sizin mevcut bugünkü bütçeniz, büyükşehir bütçesi 212 milyar lira. Bunu iki katına çıkarırsanız 400 milyar olur, 5 yılda 2 trilyon ediyor. Bunun hepsi yatırım bütçesi değil. Ne yapacağız? Dış kaynak kullanacağız. Yap-işlet-devret modelleriyle vereceğiz. Birçok hat burada kendi kendini karşılayabilecek hatlar. Yolcu sayısına baktığınızda geri dönüşü 8-10 yıl alan hatlar var. Bugün özel sektöre deseniz ki 'Ben bu hatla ihaleye çıkıyorum', zaten gelir kendisi girer, kendi kaynağını kullanır."

Anket yaptırıp yaptırmadığının sorulması üzerine de Kurum, "İlk adaylığımız açıklandığında o büyük teveccühü ve beklentiyi karşıladığımızı da yapmış olduğumuz anketle ölçmüştük. İlk başladığımızda rakibimiz bizden 1,5 puan öndeydi. Dün bir araştırma daha aldık ve ki sahada da bunu net bir şekilde gördüm, biz öne geçmiş durumdayız. Anketler bunu söylüyor. Tabii ki ittifaklar daha netleşmedi. Partilerin hangi adayı çıkaracağı, çıkarıp çıkarmayacağı belirlenmedi ama biz çok güzel gidiyoruz. Şu an öndeyiz ama rehavete kapılmayacağız. 31 Mart akşamına kadar teşkilatlarımızla çok büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşımıza projelerimizi, hayallerimizi, İstanbul vizyonunu anlatıyoruz ve bu motivasyonla da 31 Mart gecesine kadar sahada olacağız, çalışacağız, koşturacağız." diye konuştu.

İstanbul'a dair projelerini sıralayan Kurum, "İlk temel atmamızı da inşallah Silahtarağa projesine yapacağız ve orada yaprakların değil milletimizin alkışladığı, milletimizin coşku içerisinde orada Haliç'in, altın boynuzumuzun korunduğu projenin de temelini inşallah sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla yapıyor olacağız." dedi.