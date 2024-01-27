Bayburt'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Bayburt'ta çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 09:20, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 09:24
Merkeze bağlı Demirışık köyünü kente bağlayan yolun Boğaz mevkisine çığ düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle yolu açmak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 4 metrelik kar birikintisini 2 saatte temizleyerek yolu yeniden açtı.
Muhtar İlhami Koçak, yolu kardan temizleyen İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.