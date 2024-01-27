Bakan Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulundu

Maaş farkı ödemeleri için takvim netleşti
Maaş farkı ödemeleri için takvim netleşti
Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesini güncelledi
Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesini güncelledi
Bakan Şimşek'ten 'yasa dışı bahis ve kumar siteleri' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'yasa dışı bahis ve kumar siteleri' açıklaması
İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AK Parti'nin seçim beyannamesi hazır! Her kesim için vaat var
AK Parti'nin seçim beyannamesi hazır! Her kesim için vaat var
Sahte siteler üzerinden vatandaşı tuzağa düşüren 33 şüpheli yakalandı
Sahte siteler üzerinden vatandaşı tuzağa düşüren 33 şüpheli yakalandı
MEB'in tedbirleri sonuç veriyor: Af kalktı, devamsızlık azaldı
MEB'in tedbirleri sonuç veriyor: Af kalktı, devamsızlık azaldı
CHP'nin 209 seçim bölgesinde daha belediye başkan adayları belirlendi
CHP'nin 209 seçim bölgesinde daha belediye başkan adayları belirlendi
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uydumuzu da bitirmek üzereyiz
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uydumuzu da bitirmek üzereyiz
Siyasi partilerin 31 Mart 2024 seçiminde oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
Siyasi partilerin 31 Mart 2024 seçiminde oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
AYM kararı yürürlüğe giriyor: Kadınlar erkeğin soyadını almayacak
AYM kararı yürürlüğe giriyor: Kadınlar erkeğin soyadını almayacak
AKOM tarih verdi: İstanbul'da kar yağışı bekleniyor
AKOM tarih verdi: İstanbul'da kar yağışı bekleniyor
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
300 polis memuru, Amirlik eğitimine alınacak
300 polis memuru, Amirlik eğitimine alınacak
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, soykırımla yargılanacak
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, soykırımla yargılanacak
Bakan Şimşek'ten ihracatçı için kur mesajı
Bakan Şimşek'ten ihracatçı için kur mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 alımına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 alımına ilişkin açıklama
Bakan Tekin velilere seslendi; Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz
Bakan Tekin velilere seslendi; Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz
Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı
Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı
Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Kastamonu'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Kastamonu'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
Yeni Şafak: Faiz artışında sona gelindi
Yeni Şafak: Faiz artışında sona gelindi
TRT Şampiyonlar Ligi için 100 milyon avro teklif verdi mi? Açıklama geldi
TRT Şampiyonlar Ligi için 100 milyon avro teklif verdi mi? Açıklama geldi
Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
İlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda yemek yediği fotoğrafı paylaştı
İlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda yemek yediği fotoğrafı paylaştı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemeler yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 09:54, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 09:55
Yazdır
Bakan Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile gittiği Ziyaret Karakolu'nda nöbet kulesine çıkarak, güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgi aldı.

Güler, askerlerle yakından ilgilenerek, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber