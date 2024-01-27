Maaş farkı ödemeleri için takvim netleşti







Yaklaşık 14 milyon işçi, çiftçi, esnaf emeklisi ile dul, yetim, sürekli iş göremezlik geliri alanlar zam farklarını gelecek hafta alacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak 2024 itibarıyla 11.68 puan refah payıyla birlikte yüzde 49.25 zam alacak. En düşük emekli aylığı 10 bin lira oldu.



Sigorta girişi 2000 öncesi en düşük işçi emekli aylığı 7 bin 616 liradan, 11 bin 366 liraya çıkarken 3 bin 750 lira fark yatacak. Kök aylığı 10 bin lira olan emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın 29 bin 850 lira olacak. Yeni hesaplanan tutar ile ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.

Emeklilere ek zam teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından merak edilen soruların yanıtları şöyle:





Zam farkları ne zaman hesaba geçecek, kök aylık hesabı nasıl yapılacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu, ek zamma ilişkin yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gelecek hafta itibarıyla ek zamları hesaplara aktaracak.



Kök aylıklar da ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. 6 bin 900 lira kök aylığı yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira olacak. Yine kök aylığı 7500 lira olanın aylığı da 3 bin 693 liralık farkla 11 bin 193 liraya çıkacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925 lira olacak.



İşçi, çiftçi, esnafın kök aylığı yüzde 49.25'lik artışla birlikte kaç lira oldu?

SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya, kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya çıkarken bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak.



SSK emeklisiyim aylığımı geçen hafta aldım. Yeni zamla ilgili hak kaybı söz konusu olacak mı?

Yapılan ek zamlar 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak. SSK emeklilerine 17-25 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37.57 oranında zamlı emekli aylığı ödemesi yapılırken, refah payı (ek ödeme) gelecek hafta hesaba geçecek. Aylığı 10 bin liranın altında olanlara da aynı dönemde ödeme yapılacak.



SSK, Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında da zam alacak mı?

Son zamla birlikte emekli aylıklarına yapılan zam eşitlenmiş oldu. Bütün emeklilere Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 defa zam yapılıyor. Memur emeklileri gibi SSK, Bağ-Kur emeklileri de yine Temmuz ayında zam alacak. Mevcut tahminlere göre enflasyonun yüzde 24 çıkması durumunda işçi, çiftçi, esnaf yüzde 24 enflasyon zammı alacak. Enflasyondaki gelişmelere bağlı olarak emekliye refah payı uygulaması devam edebilir.

Kök aylığım düşük olduğu için 7500 lira alıyorum. Hesabı nasıl yapacağım?

Ocak ayı aylıkları yüzde 37.57 zam ve en düşük aylıklar da 7500 lira taban aylık üzerinden yatırıldı. Aralık ayı itibarıyla geçerli kök aylığa yansıtılan yüzde 37.57'lik enflasyon zammı oldu. Bu tutara yüzde 4'lük ek ödeme (kök aylık 7 bin 135 liranın altında ise yüzde 5) oranındaki ek ödemeyle taban aylık altında kalanlara 7500 lira yatırılıyor. Gelecek hafta itibarıyla aralık ayı kök aylığı yüzde 49.25'lik zamma göre hesaplanacak. Bu aylığın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme hesaplanacak.

Ocakta emekli oldum. Ek zamdan faydalanır mıyım?

Bu yıl emeklilik başvurusu yapanlar da aylıklarını yüzde 49.25'e çıkarılan zam oranı yansıtılarak alacak. Emekli aylığı ve ek ödeme toplamı 10 bin liranın altında kalıyorsa 10 bin liraya tamamlanarak ödeme yapılacak.

Dul ve yetimlerin farkı nasıl hesaplanacak?

En düşük emekli aylığının 10 bin lira olmasıyla birlikte ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan 7500 lira, yüzde 50 olan 5 bin lira, yüzde 25 olan da 2500 lira alacak. Bu durumda 7500 lira alacak olanın hesabına 1875 lira fark yatacak.

BAKAN IŞIKHAN: BİR HAFTA İÇİNDE YATACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Zam oranları Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak" dedi. Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize ise yüzde 37.57 olarak ortaya çıkan artış oranlarına 11.68 puan daha artış ilave ederek, emekli maaşları artış oranlarını tüm emeklilerimiz için eşitledik. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlarımızın maaş artış oranını da Memur emeklisi vatandaşlarımız gibi yüzde 49.25'e yükseltmiş olduk" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEKİ EMEKLİ TABLOSU

SSK 7 milyon 500 bin

Bağ-Kur 1 milyon 750 bin

Emekli sandığı 1 milyon 650 bin

Dul ve yetim, sürekli iş göremezlik geliri alan 4.4 milyon



HAZAL ATEŞ