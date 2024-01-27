Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, 2 bin 60 yatak kapasiteli, 628 bin metrekare kapalı alana sahip, bünyesinde 6 ayrı hastane yer alan ve 1301 sismik izolatör bulunan hastane ile 4 kilometrelik bağlantı yolu ve kavşağın da açılışının yapılacağı belirtildi.