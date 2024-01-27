Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen yaşlı çift öldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen karı koca hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 12:59, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 13:00
Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan Mustafa (87) ile Fatma Oduncu'dan (82) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Adrese sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, eve girdiğinde çifti, hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri, Oduncu çiftinin öldüğünü belirledi.
İlk belirlemelere göre kömür kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.