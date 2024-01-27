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İptal edilen kamu ihalelerinde ödenen damga vergisinin ret ve iadesine yönelik düzenleme

Şikayet veya yargı kararı üzerine iptal edilen kamu ihaleleri kapsamında ödenen damga vergisinin ret ve iade işleminin nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 12:33, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 13:01
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İptal edilen kamu ihalelerinde ödenen damga vergisinin ret ve iadesine yönelik düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararı ve ihaleye ilişkin olarak ihale makamı ile düzenlenen sözleşmenin hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisinin ret ve iade olunacağına dair yasal düzenleme 28 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Tebliğle, Damga Vergisi Kanunu'nda yapılan söz konusu değişikliğin nasıl uygulanacağına açıklık getirildi.

Buna göre, resmi daireler ve resmi daire olmasa dahi kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların aldıkları ihale kararları ile ihale kararlarına istinaden ihale makamı ile düzenlenen sözleşmeler damga vergisine tabi olurken, ihale kararlarının yanı sıra ihale makamı ile düzenlenen sözleşmelerin de hükmünden kısmen veya tamamen yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisinin iadesine imkan tanındı.

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihale makamı olan kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, ihale kararında olduğu gibi ihale makamı ile düzenlenen sözleşmenin hükmünden kısmen veya tamamen yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi de ret ve iade edilecek.

İade işlemi, sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerce mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairelerine, vergi mükellefiyeti bulunmayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine, ödemenin vergi daireleri dışındaki muhasebe birimlerine yapılmış olması durumunda ilgili vergi dairesine başvurulması durumunda gerçekleştirilecek.

Mükelleflerin iade talep başvurularında, damga vergisinin ödendiğine dair makbuz, vergi dairesi alındısı ve ihalenin iptal edildiğine ilişkin tevsik edici belge ile ihale makamından ihale konusu işin ne kadarının gerçekleştiğine ilişkin yazıyı ibraz etmeleri gerekiyor.

Tebliğ, 28 Aralık 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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