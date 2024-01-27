Yeniden Refah Partisinin 74 belediye başkan adayı daha açıklandı
Yeniden Refah Partisinin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 74 belediye başkan adayı daha belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 13:26, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 13:29
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleşen aday tanıtım toplantısında, 6 il, 64 ilçe ve 4 belde olmak üzere 74 belediye başkan adayı daha açıklandı.
Parti, bugüne kadar 389 belediye başkan adayını açıklamış oldu.