MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için partisinin 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 14:17, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 14:26
Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayı daha belirlendi.
MHP'nin Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel oldu.