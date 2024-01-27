Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için takvim işliyor.
Seçimlerde partilerin oy pusulasındaki yeri için kura çekimi yapıldı.
Kura çekiminden öne Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı. YSK'nın kararı ile seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti tespit edildiğini söyleyen Yener, Yenilik Partisi'nin seçime katılmayacağını bildirmesiyle kura çekimine 35 partinin katıldığını söyledi.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak
Ardından kura çekimine geçildi. Partiler ve oy pusulasındaki yerleri şöyle:
Millet Partisi - 26. sıra
MHP - 31. sıra
HÜDA-PAR - 20. sıra
Yeni Türkiye Partisi - 17. sıra
Gelecek Partisi -16. sıra
Sol Parti - 3. sıra
Hak ve Özgürlükler Partisi - 21. sıra
Memleket Partisi - 5. sıra
Aydınlık Demokrasi Partisi - 30. sıra
DSP - 7. sıra
Adalet Birlik Partisi - 23. sıra
Emek Partisi - 19. sıra
Halkın Kurtuluş Partisi - 13. sıra
Güç Birliği Partisi - 25. sıra
Milli Yol Partisi - 27. sıra
AK Parti - 1. sıra
Yeniden Refah Partisi - 8. sıra
CHP - 18. sıra