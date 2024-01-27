Naci Görür'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama
Prof. Dr. Naci Görür, sabah saatlerinde İzmir açıklarında yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 15:08, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 15:15
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde yaşanan merkez üssü İzmir açıkları olan 5.1 büyüklüğündeki depreme yönelik açıklama yaptı.
Görür, sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Kuşadası Körfezi'nde 5,1 deprem oldu. Bu körez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB UZANIMLI KESEN DOĞRULTU ATIMLI FAY SİSTEMLETİ DE VAR. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde."
Kuşadası Körfezi'nde 5,1 deprem oldu. Bu körez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB UZANIMLI KESEN DOĞRULTU ATIMLI FAY SİSTEMLETİ DE VAR. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde . SevgiyleProf. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 27, 2024