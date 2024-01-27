Cumhur İttifakı'nın İzmir adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda, 25'i AK Parti, 5'i Cumhur İttifakı ortağı MHP olmak üzere 30 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı.

İŞTE AÇIKLANAN ADAYLAR

Aliağa - Serkan Acar (MHP)

Balçova - Erol Eroğlu

Bayındır - Uğur Demirezen

Bayraklı - Bilal Kırkpınar

Bergama - Sadık Doğruer

Beydağ - Hüseyin Ay

Bornova - Cevdet Çayır

Buca - Adnan Öztekin

Çeşme - Esat Tanık (MHP)

Çiğli - Murat Gökçekaya

Dikili - Sema Akıncı (MHP)

Foça - Taner Acar (MHP)

Gaziemir - Deniz Doğan

Güzelbahçe - Gümüş Saime Bucaklıoğlu

Karabağlar - Mehmet Sadık Tunç

Karaburun - Eyüp Kaykaç

Karşıyaka - İsmail Çiftçioğlu

Kemalpaşa - Galip Atar

Kınık - Sami Mollaahmet

Kiraz - Saliha Özçınar Kutlu

Konak - Ceyda Bölünmez Çankırı

Menderes - Sinan Akdeniz

Menemen - Aydın Pehlivan

Narlıdere - Murat Sarman

Ödemiş - Ali Hadim

Seferihisar - Ahmet Aydın

Selçuk - Zeynel Bakıcı

Tire - Arif Demirkan (MHP)

Torbalı - Özgür Erman Çağlar

Urla - Tarkan Bakırlı

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adayları açıklamadan önce yaptığı konuşmasından satır başları ise şöyle:

''ŞOVLA, ALGIYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPARAK ŞEHİRLERİMİZİN YILLARINI HEBA ETME DEVRİ SONA ERMİŞTİR''

''Sözlerimin başında sabah yaşadığımız merkezi Menderes açıkları olan 5,1 şiddetindeki depremden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı olarak İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayımız Hamza Dağ kardeşimizin ardından bugün de ilçelerimizde aday göstereceğimiz isimleri açıklamak üzere bir aradayız. Amacımız aday belirleme işlemlerini en kısa sürede bitirerek tüm enerjimizi 31 Mart'ta sandıkları patlamak için kullanmaktır. Milletimiz 31 Mart'ta şehirlerini eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir. Türkiye'de artık sadece şovla algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir.

''GELİN HİÇBİR ŞEHRİMİZİ TÜRKİYE YÜZYILI BELEDİYECİLİĞİ ANLAYIŞINDAN MAHRUM BIRAKMAYALIM''

Gelin İzmir başta olmak üzere hiçbir şehrimizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliği anlayışından mahrum bırakmayalım. Milletimiz, 31 Mart'ta şehirlerini, ortak değerlerini istismar siyasetiyle değil eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir. Bizim adaylarımız, belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır. Ülkemizin başına 40 yıldır musallat edilen bölücü terör belası yeniden bu toprakları işgal girişiminin parçası. Emperyalist güçler sinsi oyunlara içeriden destek verecek maşaları figüranları daima buldular. Kimi bilerek kimi bilmeyerek bu senaryolarda rol üstlenenler tarih önünde hak ettikleri notları almışlardır. Hükümetimizin ilk dönemi ülkenin yakasından düşmek istemeyen vesayet güçlerine karşı mücadele ile geçti.

''TÜRKİYE YÜZYILI YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ HIZLANDIRACAĞIZ''

18. seçimimize 18. imtihanımıza hazırlanıyoruz. İnşallah bu seçimi de başarıyla tamamlayıp Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü hızlandıracağız. Siyasi ve ekonomik bağımsızlığını tahkim eden Türkiye'nin bölgesel ve küresel sorumlulukları artıyor.

İSRAİL'E GAZZE ÇAĞRISI

Uluslararası Adalet Divanı'nın dün aldığı karar, dünya 5'ten büyüktür haykırışımızın adeta bir aksisedasıdır. İsrail'i bir kez daha uluslararası toplumun ve kurumların sesine kulak vererek, saldırılarını ve katliamlarını bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Tüm bu gerçeklere rağmen Türkiye'nin kendi topraklarından vatandaşlarından ibaret bir güç olmadığını hala anlamayanlar var.

''NE İZMİR, NE DE İZMİRLİLİK KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİLDİR''

Ne İzmir ne de İzmirlilik kimsenin tekelinde değildir. Bu şehre aşkla, azimle hizmet eden herkes İzmirlidir. İzmir'in ilçeleri, mahalleleri, sokaklarının hali ortada. Körfezi kokutanların bu şehre vereceği hiçbir şey yok. İzmir'in bu seçimlerde kendisini yıllardır ihmal edenlerden sandıkta hesap soracağına, tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına yürekten inanıyorum. Tüm rezilliklerini Atatürk'ün silüeti altında gizleyeceklerini sananlar, 31 Mart'ta hak ettikleri dersi alacaklardır.''