Akçakoca'da rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı

Balıkçı ağları başta olmak üzere kullanılan malzemeler de Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki kapalı yerlere taşındı.

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