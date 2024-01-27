Sağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılışı için düzenlenen törende Sağlık Bakanlığına 15 bin yeni personel alımı yapılağını duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 hastane barındıran bu yatırım hizmet siyasetimizin nişanesidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, ecdadın, Cumhuriyetin kurucularının hayal ettiği gibi siyasi, ekonomik ve askeri olarak bağımsız güç haline gelebildiği için dik duruş sergiliyor." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımına ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.