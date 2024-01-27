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Mehmetçik zorlu kış şartlarında faaliyetlerini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, ülke ve millet için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 19:27, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 19:29
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Mehmetçik zorlu kış şartlarında faaliyetlerini sürdürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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