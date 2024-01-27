Mehmetçik zorlu kış şartlarında faaliyetlerini sürdürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/iObaierij6 T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 27, 2024