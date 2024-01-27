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Madrid'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İspanya'nın başkenti Madrid'de Filistin'e destek için yürüyen binlerce kişi, uluslararası topluma "derhal ve kalıcı ateşkes için İsrail'e baskı yapması" çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 21:16, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 21:18
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Madrid'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

"Madrid Filistin ile Üniter Asamblesi" adlı örgütün çağrısıyla organize edilen, toplamda 187 dernek ve kuruluşun destek verdiği gösteri için Avila, Barselona, Sevilya, Valladolid, Leon, Bilbao, Burgos'un da aralarında olduğu İspanya'nın 20 kentinden binlerce kişi Madrid'e geldi.

"Her zaman Filistin direnişiyle" başlığı altında kent merkezinde yapılan yürüyüşte Filistin bayrakları taşıyan İspanyollar, "İsrail'e boykot", "Bu bir savaş değil, soykırım", "Katil Netahyahu", "Özgür Filistin", "Adalet", "İsrail vuruyor, ABD ve AB sponsorluk yapıyor" sloganları attı.

Okunan manifestoda "derhal ve kalıcı ateşkes" çağrısı yapılırken İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgal ordusunu çekmesi, İsrail devletinin Filistin halkına uyguladığı soykırıma son vermesi, Gazze'ye uygulanan ambargoların kaldırılması, İsrail ile silah ticaretinin durdurulması ve bu ülkeye ekonomik yaptırımlar getirilmesi istendi.

Ayrıca İspanya hükümetinden İsrail ile tüm siyasi, diplomatik, ekonomik, kültürel, sportif ilişkileri kesmesi talep edildi.

Filistin halkının, "sömürgeleştirilmiş, apartheid ve etnik temizlik kurbanı bir halk olduğu" vurgulanan manifestoda, Birleşmiş Milletler kararlarında tanınan Filistin halkının direnişine her türlü imkanla tam destek verileceği bildirildi.

Yürüyüşe, aralarında Podemos partisi lideri İone Belarra'nın da olduğu, İspanya'daki sol görüşlü partilerden bazı milletvekilleri de katıldı.

Turizm fuarındaki İsrail standı önünde eylem

Diğer yandan Madrid'de düzenlenen uluslararası turizm fuarı Fitur'daki İsrail standı önünde eylem yapıldı.

Bir grup İspanyol, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında öldürülen sivil Filistinlilerin fotoğraflarını gösterip, İsrail'i soykırımla suçlayan sloganlar attı.

Fuarın ilk gününden itibaren stant çevresinde bulunan İsrailli güvenlik görevlileri eyleme müdahale etmeye çalışsa da göstericiler sloganlarını attıktan sonra protestolarını sonlandırdı.

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