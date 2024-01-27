İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli 80 metre boyundaki genel kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır."