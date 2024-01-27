Kars'ta 120 köy yolu ulaşıma kapandı
Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 120 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 22:25, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 22:26
Kentte bir süredir aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle il merkezinde 13, Akyaka'da 6, Arpaçay'da 19, Digor'da 9, Kağızman'da 40, Sarıkamış'ta 17, Selim'de 6 ve Susuz ilçesinde ise 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle bölgedeki çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.