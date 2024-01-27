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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi'nde çocukları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 22:38, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 22:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi'nde çocukları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi açılışı yapılan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Hastanede tedavi gören çocukları ziyaret eden Erdoğan, çocukların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Erdoğan, ailelere hastaneyi nasıl buldukları, aldıkları hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu.

Hasta yakını aileler de doktorlar ve hastane yetkililerine teşekkür ederek İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde sunulan hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdi.

Şeker koması nedeniyle acilen hastaneye kaldırılan ve tedavisi serviste devam eden Melike Sarıtaş isimli hastanın yakını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek "Doktorlarımız ellerinden gelen tüm çabayı gösterdi, hepsinden Allah razı olsun. Buraya geldiğimizde şeker komasındaydı ama şükürler olsun normale döndü." ifadelerini kullandı.

Sol dizindeki iltihaplanma nedeniyle hastanede tedavi gören bir çocuk da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ayağın nasıl?" diye sorması üzerine, "Ayağım iyi, iyileşiyorum. Dikişlerim alınacakmış." yanıtını verdi.

Boy kısalığı tedavisi gören bir başta çocuk da Erdoğan'a kendini iyi hissettiğini anlatarak "Ben cimbomlu değil Galatasaraylıyım. Hastaneden memnunum, güzel her şey." dedi.

Erdoğan'a ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekilleri, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da eşlik etti

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