Arda Güler, La Liga'da ilk kez süre aldı

İspanya La Liga'nın 22'nci haftasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas'ın konuğu oldu.

Milli futbolcu Arda Güler'in ligde ilk kez forma giydiği karşılaşmada Real Madrid rakibini 2-1 mağlup ederek, ligin yeni lideri oldu.

Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 65'inci dakikada Vinicius Junior ve 84'üncü dakikada Tchouameni kaydetti. Las Palmas'ın karşılaşmadaki tek golü ise 53'üncü dakikada Munoz'dan geldi.

ARDA LİGDE İLK KEZ FORMA GİYDİ

Sezon başında İspanyol devine transfer olan ve bir süre sakatlıklarla mücadele eden Arda Güler, La Liga'da ilk kez forma şansı buldu.

Daha önce Kral Kupası Son 32 Turu'nda Arandina ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev yapan milli futbolcu, Las Palmas karşılaşmasının 81'inci dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

ARDA GÜLER'DEN "DEVAMI GELECEK" MESAJI

İspanyol kulüpten yapılan görüntülü paylaşımda, Arda Güler, "La Liga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Devamı gelecek." ifadelerini kullandı.