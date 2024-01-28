'TOKİ arazilere çöktü, 250 kişi mağdur oldu' iddiasına açıklama

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, "26 Ocak tarihinde Halk TV ve internet sitesinde yayınlanan Vedat Yayvaç'a ait 'TOKİ arazilere çöktü, karşılığında ne daire ne de bedelini verdiler. Parasını peşin ödeyerek ev yapılmasını bekleyen 250 kişi mağdur oldu iddiası' başlıklı haber üzerine yazılı açıklama yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İstanbul ili Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi 6580 ada, 31 parselde bulunan IVA Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş.'nin Flats-2 projesindeki istinat duvarının 22.04.2019 tarihinde çöktüğü sırada anılan yüklenicinin Flats-1'deki inşaat seviyesi yüzde 85 iken, Flats-2'de ise herhangi bir inşai faaliyete başlanılmamıştır. İstinat duvarının çökmesinden etkilenen alanla birlikte 3.39 hektarlık alan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından resen kentsel dönüşüm uygulama alanı olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada kentsel dönüşüm çerçevesinde yapımı TOKİ tarafından yapılan bağımsız birimlerin anahtar tesliminin 2023'ün mayıs ayında yapıldığı belirtilerek, "Bakanlığımız tarafından 6306 sayılı Kanun uyarınca kentsel dönüşüm uygulama alanı içinde kalan arsa sahipleri hak sahibi olarak kabul edilmiştir. Kentsel dönüşüm kapsamında yapım işi TOKİ tarafından yürütülen bağımsız birimlerin anahtar teslimi, 2023 yılı Mayıs ayında Bakanlığımız tarafından tamamlanmıştır. Habere konu Flats-1 projesi kentsel dönüşüm projesi kapsamı dışında kaldığından, yüklenici tarafından inşa ettirilip satışa sunulan bir projedir. Bu itibarla IVA Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. tarafından satış vaadinde bulunulan üçüncü kişilere ilişkin edimlerin muhatabı ne TOKİ ne de Bakanlığımızdır. Bu edimlerin muhatabı IVA Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş.'dir" denildi.

"Bakanlığın hak sahiplerini mağdur etmesi söz konusu değildir" denilen açıklamada, "Görüldüğü üzere habere konu projede İdaremiz konut inşaatları tamamlandıktan sonra bu konutlar Bakanlığımız eliyle hak sahiplerine teslim edilmiştir. Ayrıca bahsi geçen parsele ilişkin arsa sahiplerinin talep ve şikayetleri dikkate alınarak, konu Bakanlığımızca çözüme kavuşturulmuş olduğundan ne Bakanlığımızın ne de İdaremizin hak sahiplerini mağdur etmesi söz konusu değildir. Hal böyleyken, konunun tarafı olmayan İdaremiz hakkında kamuoyunun önyargılı ve dayanaksız bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesi ve kurumların töhmet altında bırakılması doğru değildir. Gerçeklerden uzak ve araştırmadan haber yapanlar hakkında tüm yasal haklarımızı etkin bir şekilde kullanacağımızı da dikkatlerinize sunarız" ifadeleri kullanıldı.