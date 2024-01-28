Mirasçılar dava açtı, 40 yıllık hastaneye kilit takıldı

İstanbul Bahçelievler'de böbrek hastalarına hizmet veren Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi ve Hizmet Hastanesi, mirasçıların açtığı davaların kaybedilmesi yüzünden tahliye ediliyor. 31 Ocak 2024 tarihinde kapanacak olan diyaliz merkezinde düzenli tedavi gören 300 hasta yakın diyaliz hastası çevredeki özel bir kuruluşun diyaliz merkezlerine dağıtıldı. Hastaneden hizmet alan ayaktan böbrek hastaları ise kendilerine yeni bir hastane arayışına girdi.

KOOPERATİF SİTESİNİN MÜTEAHHİDİ DAVA AÇTI



Vakfın yaklaşık 40 yıldır, valilik ve belediye tarafından kendilerine tahsis edilen arazi üzerine yapılan Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi ve Hizmet Hastanesi ile böbrek hastalarının hizmetinde olduğunu söyleyen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk "Hastanemiz ve Aydın Doğan İletişim Lisesinin bulunduğu 6 bin metrekarelik alan, hemen yan taraftaki sitenin yapımı sırasında kanuni olarak hastane ve okul yapılması için kamuya terk etmek zorunda olduğu alandı. 1994-96 yılında yapılan iki protokolle İstanbul Valiliği bu alanı Türk Böbrek Vakfına tahsis etti. Ancak 2000 yılında bitişikteki kooperatif sitesinin müteahhidinin miraşçıları kamuya bağışlanan araziler için Vakfımıza ve Milli Eğitim Bakanlığına dava açtı. Daha sonra da ikinci kuşak mirasçılar sağlık tesislerimizle ilgili Sağlık Bakanlığına ve yerel belediyeye davalar açtılar. İlk ve ikinci derece mahkemelerin aleyhte sonuçlanması üzerine yıkım kararı çıktı. Bizim de kamunun tarafımıza tahsis ettiği bu araziyi terk etmemize karar verildi" dedi. 300 diyaliz hastasının diyaliz hizmeti aldığı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezinin üzerinde olduğu bölümün ise yeşil alan olarak göründüğünü belirten Türk Böbrek Vakfı ve Diyaliz Merkezleri Koordinatörü Lütfü Kona ise belediyeye ait yeşil alan üzerindeki diyaliz merkezine de yıkım kararının çıktığını ifade etti.

ŞİMDİ NE OLACAK?



Yüzlerce bağışçının bağışlarıyla yapılan binaların yıkılacağını söyleyen Timur Erk, vakfın yeni bina arayışına girdiğini belirterek "İki aydır arayışlarımız sürüyor. Ancak henüz bir yer bulamadığımız için diyaliz tedavisi gören hastalarımız ikametlerine yakın Fresenius Diyaliz Merkezlerine yönlendirildi. Altı ay boyunca hastalarımızı onlara ödünç verdik. Bu arada ihtiyaçları olan sağlık tedavilerini de biz karşılayacağız" dedi.

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