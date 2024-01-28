11 ilde anahtar teslim mesaisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesini ayağa kaldırmak ve afetzedeleri bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası ekipleri bölgede zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

200 BİN KİŞİ YUVASINA KAVUŞACAK



11 ilde depremin 45'inci gününde temelleri atılan konutlara ait 930 şantiyede, 110 bin 450 kişi 7 gün 24 saat tüm gayretiyle çalışıyor. Rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımı sürüyor. Ayrıca, şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere toplamda 307 bin konutun yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

SON DOKUNUŞLAR YAPILIYOR



İnşası tamamlanan 46 bin konut için 1 Şubat'ta kura çekimi yapılacak. 6 Şubat itibarıyla da anahtar teslimine başlanacak. Teslim edilecek konutlarda elektrik, su, doğal gaz gibi altyapı unsurları, dış cephe boyaları, duvar boyaları, badana, temizlik gibi işlemler tamamlandı. Konutlar için artık son dokunuşlar yapılıyor. 46 bin konut ile konteyner kentlerde yaşayan yaklaşık 200 bin kişi sıcak yuvalarına kavuşacak. Teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

ŞEHIR MERKEZLERI IHYA EDILIYOR

Konutların bulunduğu alanlarda okul, cami, park, alışveriş merkezi gibi sosyal ve ekonomik ihtiyaçların giderilmesi için de inşa çalışmaları sürüyor. İnşa faaliyetleri daha çok rezerv alan denilen şehrin bitişiğindeki alanlarda yoğunlaştı. Ancak yıkılan şehirlerin merkezlerinde de konut yapımı devam ediyor. Bu kapsamda bakanlığın yalnız rezerv alanlarda değil şehir merkezinde yıkılan bölgelerin yeniden ihyası ve inşasıyla ilgili yoğun çalışmaları var.

Merve Safa Akıntürk