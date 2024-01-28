Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi: 7 bölge 50 il
AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri öncesi titiz bir çalışma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar her günü planlandı. Devlet işleri de aksatılmadan Erdoğan'ın seçime kadar 50 ile gidebilmesini sağlayacak kapsamlı bir program hazırlandı.
Ocak ayını Ankara'da tamamlanması planlanan Erdoğan'ın Şubat ayına deprem ili
ziyareti ile başlaması öngörülüyor.
Bu süreçte bazı deprem illerine Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de eşlik etmesi planlanıyor. Yapımı tamamlanan afet konutları hak sahiplerine teslim edilecek.
GÜNEYDOĞUDAN EGEYE 7 BÖLGEYE GİDECEK
Hazırlanan taslak programa göre Erdoğan Türkiye'de ayak asmadık yer bırakmayacak. Başkan Erdoğan, seçim takvimine göre Güneydoğu'dan Ege'ye 7 bölgesine de giderek vatandaşlarla bir araya gelecek.
Onlarca ilde yapımı tamamlanan devlet yatırımlarının toplu açılış törenlerine
katılacak. Erdoğan, Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Ağrı'da da miting düzenleyecek.
Geçen sene asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'na da katılacak. Forum kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
TELEVİZYON PROGRAMLARINA DA KATILACAK
Erdoğan, seçim takviminin son haftası ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da
geçirecek. Kampanya sürecine önce haftada bir sonlara doğru ise ikişer olmak
üzere mayıs seçimlerinde olduğu gibi televizyon kanallarındaki özel yayınlara
katılacak.
Bu kapsamda AK Parti'nin seçim vizyonunu, belediyeciliğini anlatacak.
DEVLET İŞLERİ AKSAMAYACAK
Erdoğan için hazırlanan bu yoğun program içerisinde devlet işleri de aksamayacak. Düzenli olarak kabine toplantıları da yapılacak, yabancı devlet başkanları Türkiye'de ağırlanacak.
Bu süreçte Başkan Erdoğan'ın yurt dışına çıkarak uluslararası zirvelere katılması da bekleniyor.
Fatma GÖKSU